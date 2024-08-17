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Gündem
TRT Haber 17.08.2024 19:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğini iletti, 1 söndürme uçağı görevlendirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Azerbaycan'dan yangınlarla mücadeleye destek

Aliyev, orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini belirtti.

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