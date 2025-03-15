Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.03.2025 02:09

Bakan Yerlikaya: Sahipsiz hayvan konusunu el birliğiyle çözeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları için 51 ilin valisi ve ilgili birim amirleriyle video konferans üzerinden toplantı yaptı. Yerlikaya "Sahipsiz hayvan konusunu hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya: Sahipsiz hayvan konusunu el birliğiyle çözeceğiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan yardımcıları, 51 ilin valisi ve ilgili birim amirleri ile video konferans üzerinden bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya: Sahipsiz hayvan konusunu el birliğiyle çözeceğiz

Toplantının gündemi sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları oldu.

Ali Yerlikaya "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Köpek Başıboş Köpek Sorunu
Sıradaki Haber
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:22
Guterres'ten Myanmar'a, "Arakanlı Müslümanlar için demokrasi" çağrısı
02:49
Mersin'de kaçış rampasına giren tır, şarampole yuvarlandı: 2 ölü
01:41
ABD, Güney Afrika Büyükelçisi Rasool'u "istenmeyen kişi" ilan etti
01:16
Katil İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısı 206'ya çıktı
00:51
Atama kararları Resmi Gazete'de
00:21
TİKA'dan ihtiyaç sahibi ülkelere gıda desteği
Anıtkabir'de dolunay böyle görüntülendi
Anıtkabir'de dolunay böyle görüntülendi
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ