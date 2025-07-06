Bakan Yerlikaya: İzmir'de zararı olanlara 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu.

İzmir'de 25 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca orman yangınlarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu ve bu tür afetlerin tekrar yaşanmamasını temenni etti.

Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yangının kontrol altına alınması için büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirterek, "Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerini ziyaret ettik. Yangından hemen sonra AFAD'ın koordinasyonunda hasar tespitlerini yaptık. Kesin hasar tespitleriyle ilgili süreçlerini yapmaya çalışıyoruz. Zarar tespitleriyle ilgili tespit komisyonlarımız süratle görevlerini aldılar. Bu noktada da zarar tespitleriyle de ilgili değerlendirmeler bitti. Muhtemelen bakiye kalanları da yarın itibarıyla tamamlanacak." diye konuştu.

Geçici barınmayla ilgili sorunlar çözülecek

AFAD'tan İzmir ve Bilecik valiliklerinin emrine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderdiklerini hatırlatan Yerlikaya, yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangından etkilenen bölgelerde geçici barınma alanları kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Karadoğan Mahallesi'nde geçici barınma olarak, klimalı içinde elektrik ocakları, buzdolabı ve diğer eşyaları olan 16 tane konteyner istendi, onların hepsini kurduk. Diğer mahallelerde de talepte bulunan vatandaşlarımızın her birine konteynerlerini verdik, veriyoruz. Yolda olanlar da var. Olabilecek en süratli bir şekilde bu sıcakta vatandaşlarımızı korumak için klimalı bu yapıyı, teslim etmek ve hizmete almak istiyoruz. Kurumların altyapı, su, elektrik, olması gereken ne varsa her birini yapıyoruz. İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. AFAD ve TOKİ koordinasyonunda hak sahiplerinin süreci netleşir, netleşmez 5-6 ay içerisinde anahtarlarını teslim edeceğiz."

Yerlikaya, yangından etkilenen ağır hasarlı 15 ahırla ilgili İzmir Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıkların, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kaynağının, bunların yapımı için hazır olduğunu dile getirdi.

Zarar tespiti bitirilen vatandaşlara 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldığını anımsatan Yerlikaya, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanlarıyla ilgili zararlar ile Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan alanlarda vatandaşlarla çalışma yapılacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eşya zararlarının ödemelerinin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, "Asrın felaketini, o büyük deprem acısını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iki yüz elli bininci konutun anahtarını geçen ay verdik. 2026'nın ilk aylarında hak sahibi olan tüm ev ve iş yerlerinin tamamı bitirilecek. Buradaki ağır hasarlı, yıkık evler, iş yerleri, ahır başta olmak üzere, göreceksiniz en fazla 6 ay içerisinde yerlerine daha güzelini büyük bir heyecanla, sevinçle sizlere anahtarlarını teslim edeceğiz." dedi.

"Yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak"

Ali Yerlikaya, civarda yollarla ilgili şikayetleri de aldıklarını ve bunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha önce olduğu gibi bu afette de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Yerlikaya, "Göreceksiniz bu çalışmalar, sizin düşündüğünüz bizim de ön gördüğümüz süre içerisinde büyük bir azim ve heyecanla tamamlanacak. Bu ormanda yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak. 'Yangınlarla imtihan olmasın' diye dualarla o fidanları biz ekeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını istedi.

Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu, Suçıktı Mahalllesi'nde ise bir kişinin vefat ettiğini hatırlatan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Yerlikaya'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.