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Gündem
TRT Haber 20.03.2025 23:55

Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa çağırmak sorumsuzluktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir." dedi.

Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa çağırmak sorumsuzluktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” diyen Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! 

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

"Saraçhane'de 6 polisimiz yaralandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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