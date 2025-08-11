Açık 20.4ºC Ankara
AA 11.08.2025 03:18

Bakan Yerlikaya: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya: Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumların sahada görevinin başında olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ali Yerlikaya Balıkesir Deprem İçişleri Bakanlığı
