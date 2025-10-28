Hafif Sağanak Yağışlı 13.6ºC Ankara
Gündem
İHA 28.10.2025 05:26

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye geldi.

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
[Fotograf: DHA]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde ve 5,66 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Bakan Yerlikaya: 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır
Bakan Yerlikaya: 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor
Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oluyor

Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ali Yerlikaya Balıkesir Deprem İçişleri Bakanlığı
