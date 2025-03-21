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TRT Haber 21.03.2025 23:27

Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,"Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerliklaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen gösterilerde bugün 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından Türkiye genelinde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin gece gündüz nöbette olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: 

 

"Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak"

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

Bu geceki gösterilerde; 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar".

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