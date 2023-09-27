Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesine ilişkin bir soru üzerine, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok." yanıtını verdi.

Göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi basıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz.

"Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz"

Düzensiz göçmenler ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Şimdi bu Mobil Göç Noktası Uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak.

Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası Uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak dabır gerektiriyor. Ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var.

Bulgaristan İçişleri Bakanı 10 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele konularında geçen hafta telefon ile görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu söyleyen Yerilkaya, "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da işbirliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor." dedi.