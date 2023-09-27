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Gündem
AA 27.09.2023 09:31

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de sansasyonel eylem yapmak üzere eğitildiği belirlenen PKK/KCK'lı terörist Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar nedeniyle PKK/KCK yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışına girdi.

Bu kapsamda terör örgütünün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa'ya yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

MİT tarafından takip edilen PKK/KCK'lı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı belirlendi.

Terörist Öztürk'ün ayrıca Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerine karşı eylem yapmak üzere suikast eğitimi aldığı öğrenildi.

Irak'ın Süleymaniye kırsalında bulunduğu tespit edilen terörist Öztürk, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi MİT PKK/YPG Son Dakika Terörle Mücadele
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