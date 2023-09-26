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Gündem
İHA 26.09.2023 23:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid'ini en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Âlemlerin Sultanı Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.


Mevlid-i Nebi Haftası programına mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programına yazılı mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Mevlid’in ülkemiz, milletimiz ve cümle Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını, manevi bir uyanışa, yeni bir dirilişe kapı aralamasını Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbime, bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Veladet-i Nebi'ye daha ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyorum. ‘Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’ münasebetiyle siz kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamanın bahtiyarlığı içerisindeyim.

Milletin evini teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene ‘Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ teması altında icra edilecek Mevlid-i Nebi Haftası’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programların icrasında görev alacak müftülerimize, vaizlerimize, imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur’an kursu öğreticilerimizin her birine şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Hazreti Peygamberi, ehlibeytini, ashabını bir kez daha salat ve selam ile yad ediyor, Rabbim’den hepimizi onun şefaatine nail eylemişini, ruzi mahşerde sancağı altında gölgelenenlerden olmasını niyaz ediyor. Rabbim, bu mübarek geceyi hakkıyla, layıkıyla, manası ve ehemmiyetine uygun bir şekilde idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Mevla, bizi Hazreti Nebi’nin kutlu yolundan ayırmasın. Bu dua ve temennilerle teşrifleriniz için sizlere tekrar teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

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