Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.09.2023 20:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otomobil piyasasındaki balonu söndürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 ay, 6 bin kilometre sınırından, ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Otomobil piyasasındaki balonu söndürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Son dönemde gıdadan kiraya kadar artan hayat pahalılığıyla ilgili dengesizlikleri gidermenin ve bu konuyu vatandaşın günlük hayatından çıkarmanın bir diğer öncelikleri olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

"İlan sitelerini sahte ve aldatıcı ilanlardan dolayı mesul tutuyoruz"

Erdoğan, vatandaşın lokmasına kasteden fırsatçılara göz açtırmadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 ay, 6 bin kilometre sınırından, ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım tarihi itibarıyla sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacağız."

Erdoğan, deprem bölgesinde özellikle inşaat malzemelerinin temini ve fiyatıyla ilgili benzer tamahkarlıkların yaşandığına dikkati çekerek, "6 Şubat'ta evini ve yakınlarını kaybetmiş depremzedelerimizi, mağduriyeti fırsata çevirmeye çalışan açgözlülerin insafına kesinlikle bırakmayacağız. Gereken her türlü hukuki, idari ve yasal tedbiri alarak bu fırsatçıların da kararlılıkla üzerine gideceğiz." dedi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Otomotiv
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:04
Avusturya’nın bazı bölgelerindeki içme suyunda zararlı bakteri tespit edildi
21:56
Fransa'da demiryolu çalışanları Ekolojik Dönüşüm Bakanlığının binası bastı
21:51
Gıda yardımlarının kesilmesi Etiyopya'da 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı
21:23
BM: Taliban yönetimiyle diyalog sürmeli
21:17
FTC, "tekel gücünü yasa dışı kullandığı" gerekçesiyle Amazon'a dava açtı
21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti
Mevlit Kandili yurt genelinde idrak edildi
Mevlit Kandili yurt genelinde idrak edildi
FOTO FOKUS
Lise müfredatına 'sosyal sorumluluk programları' eklendi
Lise müfredatına 'sosyal sorumluluk programları' eklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ