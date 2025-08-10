Açık 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 23:33

Bakan Yerlikaya: 1 can kaybımız var

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 1 can kaybımız var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Her deprem olduğunda AFAD koordinasyonunda, burada valimiz başkanlığında bütün kuruluşlarımız hep birlikte el ele vererek yaptığımız ilk şey arama tarama yapmak. Depremin olumsuz etkisini tespit etmek. 7 mahallemizde bir yıkık binamız, bir de ağır hasarlı binamız var.

O yıkık binada ilk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız oldu. Arama kurtarma ile 4 vatandaş kurtarıldı. 81 yaşındaki büyüğümüz bir süre sonra yaşamını yitirdi. İsterdik ki o da kurtarılan diğer 3 vatandaşımız gibi hastanede olsun.

"Arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı"

Arama kurtarma bu binada tamamlandı. 16 kırsal mahallede yıkık bina var. 12'si metruk, 4'ünde yaşam vardı. Bu evlerdeki vatandaşlarımız kendi imkanları ile kurtuldu. 61 kırsal mahallede bu yıkık olanlar dışında herhangi bir yıkık ev yok.

Şu an arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina yok. 2 minare yıkıldı. Sabahın ilk ışıkları ile ön hasar tespitlerini yapacağız.

"29 yaralımız var"

29 yaralımız var. Ağır yaralı yok bunların arasında. Sağlık Bakanı'mız buraya geliyor. Arkadaşlarımızı ziyaret edip yaralı kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi paylaşacak. Elektrik, su, doğal gaz, GSM ile ilgili hiçbir yerde kesinti veya olumsuzluk söz konusu değil.

Ankara'da bu depremi duyar duymaz Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik ve bizden sürekli kendisi bilgi aldı ve talimatlarını aldık. Geçmiş olsun dileklerini de iletiyorum.

Vatandaşlarımız kendi evlerinin durumunu teknik personelden daha iyi bilir. Endişe ettiği bir durum varsa girilmemesi lazım. Güvenli alanlarda durmalarında fayda var.  

Medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum, aziz milletimize de geçmiş olsun diyorum.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Balıkesir Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
Depremde yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
Depremde yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor
21:47
Bakan Kurum: Gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz
21:40
İletişim Başkanı Duran: Teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulmalı
22:39
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
23:04
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Balıkesir'deki deprem anı kameralarda
Balıkesir'deki deprem anı kameralarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ