Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Meclis'te bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Bakan Yanık, çocuk istismarı davasıyla ilgili olarak muhalefete şu sözlerle sert tepki gösterdi:

"Siz önce dönün, sessiz kaldığınız, kendi içinizdeki tacizlere tecavüzlere bakın. Sizin söyleyecekleriniz yok. Kandil baronlarının el ele göz göze oturduğu 10 yaşında, 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar, gelip burada bana ahlak dersi vermesin."

"Mağdurun can güvenliğini riske atmamak için açıklama yapmadık"

Yanık, muhalefetin, istismar olayı ile ilgili Bakanlığın geç açıklama yaptığı iddialarına da cevap verdi:

"Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Aynı tarihte müdahil olduk. Evet 3 gün sonra yaptık çünkü kamuoyuna mağdurla alakalı ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Kendisi ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını öğrenebilmek için bir süre bekledik."

"Bizi sessiz kalmakla suçlayanlar karanlık sicillerini örtemez"

CHP ve HDP sıralarına "Sizin siciliniz çok karanlık" diyen Bakan Yanık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne CHP'nin ne HDP'nin ne herhangi bir başkasının bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok. Bize bu konuda ders verecek hakkınız yok. Sizin siciliniz çok kötü. Sizin siciliniz çok karanlık. Sizin siciliniz tacizde karanlık. Sizin siciliniz başörtüsünde karanlık. Sizin siciliniz insan haklarında karanlık. Siz karanlığın ta kendisisiniz."

Derya Yanık'ın konuşması AK Parti ve MHP sıralarından büyük alkış aldı.