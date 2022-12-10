Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na personel alımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Alımını İlan ettiğimiz 85 bin sağlık personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Yeni personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. https://t.co/cpIHYegH77 pic.twitter.com/Av8LZJCN09 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2022

'İlaç eksikliği sorununu en kısa sürede çözeceğiz'

İlaç tedariğindeki iddia edilen eksiklerle ilgili de konuşan Koca şunları söyledi:

"Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça üretim ve stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz. Hastalarımızı biilaç bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz. İlaç soran bulacak, sorun arayan bulamayacak. Yarını kaçırmak istemiyorsak üretime, teknolojiye, bilgiye değer vermeliyiz."

85 yaş üstü için yeni uygulama

Bakan Koca, 85 yaş ve üzeri için yeni bir uygulamanın başlatılacağını açıkladı.

"85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle, büyüklerimiz artık sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan edeceğiz."

