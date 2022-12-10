Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Yozgat Çayıralan ve Çandır ilçe teşkilatı toplantılarına katıldı.

Bozdağ'ın gündeminde bir kişinin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddiası vardı.

"Çocukların cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk, kültür dahil bizim mukaddes saydığımız her değeri ayaklar altına almak, çiğnemektir. Çocukların cinsel istismarı bir insanlık suçudur. Bunun karşılığı da elbette bizim hukukumuzda vardır."

"Hakim ve savcılarımıza lütfen güvenin"

"Yargıya güvenin" mesajı veren Bozdağ şöyle konuştu:

"Ben hakim, savcı değilim. Kararı verecek yargıdır. Üzeri örtülen, kapatılan bir şey yok. Bu işi ortaya çıkaran zaten yargıdır. Ben diyorum ki yargılama ve yargıyı yapan hakim ve savcılarımıza lütfen güvenin. Yargı işlediğinde hak da adalet de eninde sonunda yerini bulacaktır."

"Halkın, hükümeti seçme ve değiştirme yetkisini geri almak istiyorlar"

6’lı masayı eleştiren Bakan Bozdağ, "hedefin eski Türkiye'yi geri getirmek" olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanının bütün yetkilerini elinden alıyorlar. Olan yetkilerini de buduyorlar, daraltıyorlar, azaltıyorlar. Şu anda Türkiye'nin hükümetini sandıkta siz belirliyorsunuz. Ama bunlar Türk halkından hükümeti seçme ve değiştirme yetkisini geri almak istiyorlar."