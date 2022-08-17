Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında riskli ve yüksek yatırımları hayata geçirmek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Milli Uzay Programı'nın Türkiye'yi havacılık ve uzay alanında üst basamağa çıkaracağını ifade eden Varank, "Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor. Uzayda ve havacılıkta çok ciddi bir rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor. Türkiye de uzayda bir iddia ortaya koyabilmek, tam bağımsız Türkiye'yi inşa edebilmek, diğer ülkelerin yaptığı riskli ve çok yüksek yatırımlara benzer yatırımları şu anda hayata geçirmek için büyük bir mücadele veriyor." diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye'nin önemli hedeflere doğru gittiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Uzay Programı'nda 10 hedef belirlediklerini hatırlattı.

"Türkiye, uzay alanında ciddi kabiliyetleri olan bir ülke"

Bu hedeflere dönük çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Varank, "Türkiye, uzay alanında ciddi kabiliyetleri olan bir ülke. Kendi uydusunu yapabilen, özellikle uydu işletmeciliğinde çok ciddi başarılar elde etmiş, gökyüzü gözlemleriyle kendi ulusal gözlemevini ve içinde bulunduğumuz Doğu Anadolu Gözlemevi ile ciddi altyapılar kuran, çok ciddi insan kaynağına sahip bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünce geliştirilen İMECE gözlem uydusuna değinen Varank, şunları kaydetti:

"Kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu inşallah ocak ayında uzaya fırlatacağız. Daha sonra kendi iletişim uydumuz Türksat 6A'yı, kendi kabiliyetlerimizle inşa ettiğimiz Türksat 6A'yı 2023 senesinde yine uzaya fırlatacağız. Tüm bu alanlarda kabiliyetlerimiz mevcut ama biz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde, uzay alanında çok daha başarılı, çok daha yetkin bir Türkiye'yi, uzay yarışında çok daha başarılı bir Türkiye'yi görebileceğiz."

Bakan Varank, İMECE gözlem uydusunun kamerasına yurt dışından taleplerin olduğunu belirterek, "Orada kendi geliştirdiğimiz uydu kamerasının şu anda bir başka ülkeye ihracatını yapacağız, anlaşmamızı imzaladık. Burada çok ciddi bir ekonomi var, bu ekonomiden gerekli payı alabilmek ve bunun yanında Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.