Bakan Varank: Türkiye yarın tek seferde 4 uyduyu uzaya gönderecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Buradaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İmece ile dünyanın her tarafından istediğimiz görüntüyü elde edebileceğiz. İmece'nin elektrooptik kamerasından, güneş algılayıcısına kadar birçok ekipmanı da Türk mühendisler tarafından üretildi.

İmece, yarın yörüngesine fırlatılacak. Özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Küp uyduları da İmece ile birlikte uzaya fırlatılacak. Tek seferde 4 tane uyduyu uzaya göndermiş olacağız. Bu noktaya gelen bir Türkiye var. Türkiye, uzay yarışında önemli bir eşiği daha aşmış olacak.

Ayrıntılar geliyor...