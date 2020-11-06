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Bakan Varank: Türkiye vizyoner projelerle emsallerinden ayrıştı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'da açılış töreninde ekonomik verilere dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank, "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 11:09
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