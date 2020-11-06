Terör örgütü üyelerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Komandoların Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği operasyonda 1 terörist, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/okpkFxrhbD