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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü üyelerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Komandoların Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlediği operasyonda 1 terörist, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/okpkFxrhbD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2020
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