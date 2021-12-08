Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3'üncü kez baba olduğunu Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmelerinde öğrendi.

Varank'a mutlu haberi, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç şu sözlerle verdi:

"Sayın milletvekilleri Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın bir kız çocuğu doğmuştur. Kendisine sağlıklı bir ömür diliyorum."

Gerginlik yerini tebessüme bıraktı

Onu ilk tebrik eden hemen yanında oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Haberin ardından, Genel Kurul'daki gergin hava bir anda dağıldı.

Genel Kurul'dan da kutlama ve tebrik sesleri yükseldi.

Oturuma verilen yarım saatlik arada hastaneye koşan Bakan Varank, Meclis'e geri dönerek görüşmelere katıldı.