Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Müftülere seslenen Erdoğan, "Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Sizlerin görevi günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yöneltilen saldırıların çok üzerindedir. Bunun için ne olursa olsun kuşatıcı, birleştirici, gönül kazanıcı, teskin edici yaklaşımlarınızdan taviz ermemelisiniz" diye konuştu.