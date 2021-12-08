Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan din görevlilerine: İftira kampanyaları moralinizi bozmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada sıkça din görevlilerine yönelik iftira kampanyaları yürütüldüğünü belirterek, "İtibar suikastı amacı taşıyan kampanyalar asla moralinizi bozmamalı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Müftülere seslenen Erdoğan, "Medyada, özellikle de sosyal medyada sıkça karşılaştığımız din görevlilerimize yönelik yalan, iftira, çarpıtma, itibar suikastı amacı taşıyan kampanyaların asla moralinizi bozmamasını istiyorum." dedi.
Erdoğan, "Sizlerin görevi günlük tartışmaların, özellikle de provokatif niyetle yöneltilen saldırıların çok üzerindedir. Bunun için ne olursa olsun kuşatıcı, birleştirici, gönül kazanıcı, teskin edici yaklaşımlarınızdan taviz ermemelisiniz" diye konuştu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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