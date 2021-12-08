Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya başkanlık etti.

Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili Kabine üyelerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ilk kez kabine toplantısında yer aldı.

Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirildi. Stokçulara yönelik cezaların arttırılması konusu ele alındı, asgari ücret konusu görüşüldü.

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.