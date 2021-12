Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğinde, eski ve yeni dönem kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 87 yıl önce, birçok Avrupa ülkesinden çok önce tanındığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu hak, çok güçlü bir zemine oturmuştur. Batı dünyasında, kadınların zifiri bir karanlık içinde yaşadığı dönemlerde, Anadolu kadını, sosyal ve ekonomik hayatın ana damarlarında yer alıyordu. 14. yüzyılda Anadolu'yu gezen İbn-i Batuta, Anadolu kadınının akıncılar gibi at sürdüğünü, pazar ticaretinde ön sıraları tuttuğunu yazar. Yine biliyoruz ki Ahilik Teşkilatı'nın bir kolu olan Bacıyan-ı Rum, bugünün dünyasını bile şaşkınlığa sürükleyen, son derece güçlü bir kadın dayanışması örneğidir" dedi.

"Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele'nin de lokomotifi olmuştur"

Anadolu kadınının, ticaret hayatında önemli aktörlerden olduğu gibi, sosyal konulara eğilmesiyle de öncü işler ortaya koyduğunu anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki yetim çocuklardan, yaşlıların himayesine kadar, toplumsal sorunlara eğilmişler. Bunlar, kurgu bir kitaptan alıntı değil, medeniyetimizin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla, Türk kadınının güçlenmesi, hak ettiği sosyal statüye kavuşması aslında uzun bir geleneğin sonucudur. Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele'nin de lokomotifi olmuştur. İstiklal Harbi'mizin kadın kahramanlarının her biri başlı başına bir destandır. Türk kadınına has bu milli karakter on yılların, yüzyılların birbirine eklenmesiyle oluşan büyük bir manevi mirastır. Görüyoruz ki bu miras nesilden nesle aktarılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kadınların akın akın sokaklara çıkması ve insanüstü mücadelesi bu aktarımın bir sonucudur. Kısacası, Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır."

Emine Erdoğan, son dönemde öne çıkan başlıklardan iklim değişikliği ile mücadele, çevre, eğitim, engelliler, gençlerin beklentileri, hayvan hakları gibi konulara da değinerek, milletin vekillerinin bu alanlarda çalışmasının önemini dile getirdi.