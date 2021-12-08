Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, NEXUS ACE görevindeki görüntülere yer verdi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır."