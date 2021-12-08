Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, NEXUS ACE görevinden görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçakların gerçekleştirdiği NEXUS ACE görevinden görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, NEXUS ACE görevindeki görüntülere yer verdi.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"NEXUS ACE; muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. NATO usullerine göre eğitim uçuşu planlanır ve görevler esnasında hem Türk hava sahası hem de Ege, Akdeniz ve Karadeniz uluslararası hava sahaları kullanılarak uçuşlar yapılır."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO Eğitim
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