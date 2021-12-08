Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
[Fotoğraf: MSB]
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.https://t.co/Opb3SCXiJ7#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/aV82B4Rnxt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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