Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bütçe görüşmelerinde arbede yaşandı
Meclis'te İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurul'da, CHP milletvekili Erkan Aydın'ın Bakan Süleyman Soylu'yu hedef alan sert eleştirileri sonrası tansiyon yükseldi.
Bakan Soylu, CHP'li vekile yerinden tepki gösterdi.
CHP sıralarından da karşılık gelince AK Partili vekillerle CHP'liler arasında tartışma çıktı.
Artan gerilim sonrası vekiller birbirinin üzerine yürüdü, arbede yaşandı.
Araya giren milletvekilleri tarafları ayırmaya çalışırken Genel Kurul'u yöneten Meclis başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara verdi.
Etiketler: TBMM
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