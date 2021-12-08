Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erbaş: Elinde ürün olduğu halde piyasaya sürmemek İslam'da yasaktır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, elinde ürün olduğu halde piyasaya sürmemenin İslam'ın ilkeleriyle bağdaşmayan, yasaklanan bir davranış olduğunu söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40'ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi"ni kamuoyu ile paylaştı.
"İslam ülkeleriyle bağdaşmaz"
Erbaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Dinimiz, iyilik, isar, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerin toplumun tüm fertlerini kuşatacak bir anlayışla ikame edilmesini; birlikte yaşama ahlakına ve hukukuna özen gösterilmesini istemektedir.
Dolayısıyla bencilce davranarak kişisel menfaat sağlamaya yönelik yaklaşımlarda bulunmak, elinde ürün olduğu halde daha çok kazanma hırsıyla piyasaya sürmemek yani ihtikara tevessül etmek, islam’ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan ve yasakladığı bir davranıştır. insaniyet açısından da kabul edilemez bir durumdur."
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
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