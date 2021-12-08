Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "40'ıncı İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi"ni kamuoyu ile paylaştı.

"İslam ülkeleriyle bağdaşmaz"

Erbaş yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dinimiz, iyilik, isar, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerin toplumun tüm fertlerini kuşatacak bir anlayışla ikame edilmesini; birlikte yaşama ahlakına ve hukukuna özen gösterilmesini istemektedir.

Dolayısıyla bencilce davranarak kişisel menfaat sağlamaya yönelik yaklaşımlarda bulunmak, elinde ürün olduğu halde daha çok kazanma hırsıyla piyasaya sürmemek yani ihtikara tevessül etmek, islam’ın üstün ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan ve yasakladığı bir davranıştır. insaniyet açısından da kabul edilemez bir durumdur."