Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Bulutay ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu 3 gün Güneydoğu'da

Cenaze törenin ardından Gaziantep'e giden Kılıçdaroğlu, üç gün Güneydoğu'da olacak. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da ziyaret edecek.

Teşkilatla buluşacak Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik ediyor.