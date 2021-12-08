Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulutay'ın cenaze törenine katıldı
[Fotoğraf: DHA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Gaziantep'e gitti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Bulutay ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu 3 gün Güneydoğu'da
Cenaze törenin ardından Gaziantep'e giden Kılıçdaroğlu, üç gün Güneydoğu'da olacak. Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da ziyaret edecek.
Teşkilatla buluşacak Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik ediyor.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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