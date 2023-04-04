Cumhurbaşkanı Aliyev'e Togg T10X teslim töreninde yer alan Bakan Varank ve Togg yönetim kurulu üyeleri, törenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Varank, Aliyev'in Togg'u kullandığını ve çok memnun kaldığını söyleyerek, "Özellikle Türkiye'nin, Türk mühendislik kabiliyetlerinin, Türk sanayisinin bu noktaya gelmiş olmasından kendilerinin de gurur duyduğunu ve bu kabiliyetleri her beraber ileri götürmek istediklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Varank, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la olan güzel ve samimi ilişkilerimizin bu seviyeye gelmesi ve ikinci aracı onlara teslim ediyor olmamız gerçekten bizim açımızdan büyük bir bahtiyarlık." ifadesini kullandı.

"Togg'u global bir marka olarak göreceğiz"

Otomotiv endüstrisinin büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurgulayan Varank, "İşte Türkiye'nin otomobili Togg aslında bu değişim ve dönüşümün en başlangıcında, doğru teknolojilere doğru zamanda yatırım yapmış olan bir proje. Sadece Türkiye'de kalmayacak. Togg'u global bir marka olarak göreceğiz. Sadece Türkiye caddelerinde değil, dünya caddelerinde de göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim 2022'deki Togg Gemlik Teknoloji Kampüsü açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ekim'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in sipariş verdiğini kaydederek, "İkinci arabayı Bakü'de, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e vermek bizim için büyük bir onurdur." dedi.

Togg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu olarak projenin gerçekleşmesinde pay sahibi olmaktan büyük onur duyduklarına işaret ederek, duygularını "Türk sanayicisi, üreticisi olarak, Türk milleti olarak büyük bir gurur duyuyorum." sözleriyle ifade etti.

Togg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Aksu da bundan sonraki en önemli hedeflerinin 2023 yılı satışlarını gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Bu büyük organizasyonun içerisinde yer almak, bu şirketin hissedarı olmak Turkcell olarak bizim için gurur verici bir duygu." ifadesini kullandı.

Togg Yönetim Kurulu Üyesi, BMC Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş ise "Dün ilk aracımızı teslim ettik. Bugün de ilk ihracatımızı yaptık. İnşallah en kısa zamanda hem Türkiye'nin hem dünyanın yollarında aracımızı gururla izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da 2023'te üretecekleri 28 bin adet Togg'a odaklandıklarına dikkati çekerek, "2024'ün sonundan itibaren artık yavaş yavaş Avrupa'ya açılmanın planlarını, projelerini yapıyoruz." dedi.