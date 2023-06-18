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Gündem
AA 18.06.2023 16:18

Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin stratejik konumunun önemi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla, "Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projelerle Nahçıvan ve Rusya ile sağlanabilecek iş birlikleriyle ülkemizin stratejik konumunun önemi artacak" dedi.

Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin stratejik konumunun önemi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Zengezur Koridoru'nun, Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu şöyle konuştu:

"Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla, Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak, bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak. Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleriyle ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacak. Ayrıca bölgede oluşacak yük hareketliliğinin ülkemizin Kafkasya sınırındaki illerinin ekonomik olarak güçlenmesinde ve bilhassa lojistik sektörüne yönelik istihdam sayılarının artışına olumlu etkileri olabileceği planlanmaktadır." 

Uraloğlu, hattın Ermenistan sınırına kadar olan kısmının inşaatının devam ettiğini, Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demir yolu inşa edileceğini aktardı.

Hattın Ermenistan kısmının Zengezur bölgesinden geçecek olan 43 kilometrelik bölümünün inşaatı için Azerbaycan ile Rusya arasında görüşmeler yapılacağını aktaran Uraloğlu, demir yolu hattıyla paralel olarak kara yolu hatlarının da devreye girmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Bölgesel ticarete olumlu yansıyacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olan Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi kapsamında, iki ülke arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Ordubad'dan Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan Velidağ istasyonuna kadar olan 158 kilometrelik hat kapsamlı olarak tamir edilecek. Ayrıca hat, Velidağ'dan Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılacak. Bu sayede Kars-Tiflis-Bakü üzerinden Gürcistan'a bağlanan yapıya alternatif olarak Kars-Dilucu üzerinden Nahcivan'a bağlanarak koridora erişmek mümkün olabilecek."

Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı, Türkiye'ye bağlayan sosyoekonomik, jeopolitik ve jeostratejik özelliklere sahip olması, Rusya, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demir yolu ağını genişletmesi dolayısıyla bölgesel ticarete olumlu yansıyacağının altını çizdi.

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Abdulkadir Uraloğlu
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