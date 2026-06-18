Bakan Uraloğlu: Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın tamamlanması vesilesiyle Halkalı Metro Hattı'nda düzenlenen törende, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul gibi büyük metropollerin milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılara benzeten Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerin bu dev canlının en kritik ve vazgeçilmez parçası olduğunu ifade etti.

Raylı sistemlerin yalnızca yolcu taşıyan ulaşım araçları olmadığını belirten Uraloğlu şöyle konuştu:

"Raylı sistemler, modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesinin, dengeli gelişiminin ve geleceğe dönük vizyonunun temel direkleridir. Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkan tanır.

Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir, gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır."

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy kesiminin, İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, kent içi raylı sistem yatırımlarının aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Uraloğlu, "Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır." diye konuştu.

"Bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacak"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla 20 yılı aşkın süredir hayata geçirilen yatırımlara da değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte bakanlığımızca İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı. Artık metro trenlerimiz, bu kadim şehrin damarlarında güçlü, hızlı ve gururla akmakta, İstanbul’un kalbine, ruhuna ve geleceğine kan taşımaktadır."

Uraloğlu, halen 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’yla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak 6,3 kilometrelik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı olmak üzere, yaklaşık 11 kilometre hatta daha çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu hatlarımız da tamamlandığında İstanbul genelinde Bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacaktır." bilgisini paylaştı.

"Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika"

Abdulkadir Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni, İstanbul Havalimanı’nı merkeze alarak 37,5 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdiklerini belirterek, Gayrettepe’den Halkalı’ya kesintisiz bağlantı sağlayacak hattın Gayrettepe’den Arnavutköy’e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçen yıllarda İstanbulluların hizmete sunduklarını anımsattı.

"Yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında, Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyon içermektedir. Bunlar; Başakşehir sınırlarındaki; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir ve Olimpiyatköy istasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarıdır. Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile Kayaşehir istasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı istasyonunda, yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ve Halkalı istasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık.

Bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada katetmeye başlayacağız."

"Yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek"

Bakan Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullunun doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğine dikkati çekerek, "Marmaray üzerinden, Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, hattın 2043 yılına kadar olan projeksiyonunda önemli ekonomik ve zamansal kazanımlar öngördüklerini belirterek, "Yollarda geçen sürede 117 milyon saatlik tasarruf sağlanacak. Kara yolu bakım ve işletme maliyetleri ile zaman kazancı gibi unsurlar dikkate alındığında toplam ekonomik fayda 935 milyon avroya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye’de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir"

Abdulkadir Uraloğlu, hatta kullanılacak sistem ve araçlardaki yerlilik ve millilik oranlarına da vurgu yaptı.

İlk kez yerli ve milli imkanlarla, Bakanlık tarafından desteklenen bir proje kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu hatta kullanıldığını belirten Uraloğlu, hatta hizmet verecek araçlar hakkında şunları söyledi:

"Toplam 25 setten oluşan 100 adet metro aracı işleteceğimiz hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye’de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir. Yine, ASELSAN tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatılan araçlarımız, tasarım hızı saatte 132 kilometre olup işletmede saatte 120 kilometre hıza ulaşacak ve her bir set 1142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Böylece hem daha yüksek kapasite hem de daha yüksek güvenlik ve konfor sunacağız."

Uraloğlu, daha sonra gazetecilerle birlikte hatta test sürüşü gerçekleştirdi.