Çok Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.06.2026 14:06

8 ilde 34 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde Jandarma tarafından icra edilen arazi taramalarında 34 mağara, sığınak ve barınma alanını imha edildiğini açıkladı.

8 ilde 34 mağara ve sığınak imha edildi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucuları tarafından; Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Terörden arındırılan bölgelerde; arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek; sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye’mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Arama tarama faaliyetleri kapsamında 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1.189 ağır silah mühimmatı, 2.100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebat ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

 

ETİKETLER
Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Netanyahu'nun, İran-ABD mutabakatına bağlı olmayacaklarını Trump'a ilettiği iddia edildi
15:11
İran basını: Hürmüz Boğazı trafiği hala Devrim Muhafızlarının koordinasyonunu gerektiriyor
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
15:07
OPEC, küresel enerji tüketiminin 2050'de yüzde 23 artmasını bekliyor
15:03
Bakan Uraloğlu: Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk
14:11
Filipinler'de 7,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi
Aspendos'ta 3. yüzyıla ait nehir tanrısı "Genç Eurymedon" tasviri bulundu
Aspendos'ta 3. yüzyıla ait nehir tanrısı "Genç Eurymedon" tasviri bulundu
FOTO FOKUS
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
Dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ