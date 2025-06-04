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Gündem
AA 04.06.2025 09:35

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'yle ilgili yaptığı açıklamasında "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız" dedi

Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."

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Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Yılmaz Tunç
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