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Gündem
AA-DHA 04.06.2025 09:06

Filenin Sultanları'ndan ilk maçta ilk galibiyet geldi

Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, maçı 3-1 kazanarak Milletler Ligi'nin ilk maçına galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları'ndan ilk maçta ilk galibiyet geldi

 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Salon: Qujiang Spor Merkezi

Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın programı şu şekilde:

6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye - Tayland

7 Haziran 2025

TSİ 10.00 Türkiye - Polonya

8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin - Türkiye

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