Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.09.2025 18:57

Bakan Tunç duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Bakan Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."

Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı cümlede zikredilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Tunç, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
AK Parti Bayrampaşa'daki oylamayla ilgili hukuki süreç başlattı
19:11
Başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla paylaşmak suç sayıldı
18:42
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:22
İran'da her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu yıl güvenlik gerekçesiyle iptal edildi
17:38
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi
17:13
DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ