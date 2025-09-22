Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.09.2025 17:06

DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, burada meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edilen 320 konteynerden 263'ünün kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda Sındırgı ile Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteyneri kurulduğu, talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulan konteynerler de temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir. Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon lira ve Manisa'ya 10 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin lira tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığına barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon lira aktarılmıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

DMM "depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

ETİKETLER
AFAD Deprem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur
16:53
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gören 127 yaşındaki 'Ayşe Nine' hayatını kaybetti
16:52
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonuna ilişkin davada ara karar
16:53
Görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Çelik hakim karşısında
16:34
Bakan Yumaklı: TARSİM'li olup don sigortası olmayanların destekleme ödemesine yakın zamanda başlayacağız
16:47
Antalya'da toptancı halinde patlama
Gazze'de hastanelerdeki çocuklar adeta ölümü bekliyor
Gazze'de hastanelerdeki çocuklar adeta ölümü bekliyor
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ