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TRT Haber 21.03.2025 18:19

Bakan Tunç: CHP'nin izlediği yol, yol değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden sokak çağrısı yapılmasına ilişkin, "Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru yol değildir. Sokak çağrısı kesinlikle doğru değildir" dedi.

Bakan Tunç: CHP'nin izlediği yol, yol değil

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin son bilgileri paylaşarak, "Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. Toplamda 106 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. 90 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalanma çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemleri devam eden 90 kişi var. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları yapılacak" dedi.

 

"Devletin yargısı suç örgütleri ile mücadele eder"

Tunç, terör soruşturmaları üzerinden sokak çağrısı yapılması ile ilgili ise, "Özgür Özel'in böyle bir ifade kullanması, CHP'nin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli süreç var. Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar sözlerini reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Tuttukları bu yol kesinlikle doğru bir yol değil. Dosyaya hakim olmadan söylediğiniz söylerin hiçbir kıymeti yok. Gizli soruşturmada dosya ile ilgilisi olmayan televizyon yayınları görüyoruz. Hukuk devletindeyiz. Burada savcılarımız kamu adına görev yapan kişiler. Kendi elde ettikleri bulgular ışığında bir soruşturma başlatmışlardır. Savunma hakkı ile beraber sonrasında bir iddianameye dönüşürse her şey görülecek. Özel'in sokak çağrısı hukuk devletine aykırıdır. Polislerin yaralanması için ne diyecekti İçişleri Bakanımız. Devletin yargısı suç örgütleri ile mücadele eder". ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Tunç
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