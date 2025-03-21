Erdoğan: 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi parlamentoya sunmaya varım." dedi.

Baharın müjdecisi olan Nevruz'u hep birlikte sevinçle, heyecanla kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Nevruz, yani yeni gün bizim hem tarihimizde hem de sayısız güzelliklerle bezeli kültürümüzde önemli bir yer tutar. Biraz önce Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanımız Kürşat Bey de detaylıca bahsetti. Şu an Türkiye'nin ve Türk cumhuriyetlerinin dört bir yanında baharın bolluğun, bereketin bayramı olan Nevruz büyük bir coşkuyla idrak ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz'un çiçekleri açıyor"

21 Mart'ı yalnızca bu yıl değil, asırlardır Nevruz'un temsil ettiği güzellikleri dost ve kardeş ülkelerle birlikte teneffüs ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Bugün Türkistan’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz’un, yani Yeni Günün çiçekleri açıyor. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu yeni gün, kışın nihayete erdiğinin, tüm bereketiyle artık baharın geldiğinin de müjdecisidir. Bunu Meclis'imizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre Cumhur İttifakı tarihe kaydedecektir." dedi.

"Nevruz tüm milletin, tüm coğrafyanın bayramı"

Nevruzla kutlanan tabiatın dirilişinin, aynı zamanda gönüllerdeki ümitlerin de dirilişi olduğunu aktaran Erdoğan, Nevruz'un belli bir etnik grubun değil, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'üyle tüm milletin, tüm coğrafyanın bayramı olduğunu vurguladı.

"Nevruz'un Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz"

Nevruz'un, ortak kültürün, ortak tarihin, kader ve gönül birlikteliğinin de en önemli nişanesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Nevruz’un bu vasfını ve temsil ettiği değerleri daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Şimdi bu anlamlı buluşmada bir arzumuzu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramını Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği Günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun." diye konuştu.

Erdoğan, mayıs ayında Macaristan'da gerçekleştirilecek zirvede, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceklerini belirten Erdoğan, "Temenni ediyoruz ki kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz, Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir." dedi.

"Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk dünyasının iş birliği kökleştikçe bölgemizde barış rüzgarları inşallah daha güçlü esecektir. Hep söylediğim gibi Türk dünyası olarak bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimizdir. Son yıllarda attığımız karşılıklı adımlarla hamdolsun daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İşbirliğimizi enerjiden ticarete, güvenlikten eğitime, turizmden iletişime kadar bütün sahalarda güçlendirdik. En zor zamanlarımızda birbirimizin yanında olduk. Sevinçlerimizi beraberce paylaştık. İşte en son 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ın azatlığıyla birlikte bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılmasını sağladık.

6 Şubat depremlerinde Türk Cumhuriyetlerinden kardeşlerimiz milletimizin imdadına ilk koşanlar arasında oldu. Dilde, fikirde, işte birlik diyen Merhum Gaspıralı İsmail Bey’in gösterdiği istikamette istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Ortak Alfabe Komisyonumuz Türk dünyası 2040 vizyonunda belirtilen öncelikler çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Büyük Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun şu sözlerinde anlamını bulan ruhla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. "Bu alem mükemmel olsa, dünya yüzü nurla dolsa, evvel Rab merhamet kılsa, tende ve canda dert olmaz." Önce böyle bir Türk dünyası, ardından da tüm dünyada barışın ve adaletin hakim olması için gönül ve fikir birliği içinde çalışıyoruz.

Şunu burada altını çizerek tekrar söylemek isterim. Türk Birliği'nin simgesi olan Türk Devletleri Teşkilatı, aslında yüzlerce şairin, sanatçının, edebiyatçının, filozof ve devlet adamının binlerce yıldır öğütleriyle, seslenmeleriyle, gayretleriyle renk kattığı bir tablodur. İnşallah el ele, gönül gönüle vererek Türk dünyasının merkezinde yer aldığı yeni bir küresel sistemi de birlikte inşa edeceğiz. İmkansız görülen nice hayali nasıl gerçeğe dönüştürdüysek, gelecekte de çok daha iyi konumlara hep beraber ulaşacağız. Güneş nasıl doğudan yükseliyorsa, Türk asrının tüm insanlığın üzerine tıpkı bir güneş gibi doğduğu o güzel günleri de inşallah göreceğiz."