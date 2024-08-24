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TRT Haber, AA 24.08.2024 06:07

Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç: Bakan Şimşek hakkında asılsız iddialara soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bazı sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yaymak suretiyle borsa yatırımcısını yanlış yönlendirmeyi amaçlayarak zarara uğramalarına sebebiyet veren, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan, maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ve Sermaye Piyasası Kanununun 107/2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunu dezenformasyon ve gerçek dışı bilgilerle yanıltanlara, açıklama ve paylaşımlarla ekonomide spekülasyona neden olanlara müsaade edilmeyecektir."

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Adalet Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Yılmaz Tunç
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