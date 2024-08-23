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Gündem
TRT Haber 23.08.2024 23:22

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Kulübü ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti.

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere olacak. Milli futbolcunun transferi için kulüpler anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Brighton forması giyecek. Transfer için Fenerbahçe ve İngiliz ekibi uzun süren görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında kadrosuna katmıştı.

Milli futbolcu ve ailesi, 20.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İngiltere’ye gitmek üzere yola çıktı. Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun ismi, transferde bir süredir İngiliz kulübüyle anılıyordu.

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