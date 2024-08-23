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TRT Haber 23.08.2024 21:34

İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden daha önce mesaj paylaşıldığını ve Bakan Şimşek'in "istifa ettiği"ne ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapıldığını anımsattı.

"Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

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