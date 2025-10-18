Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
Gündem
AA 18.10.2025 18:28

Bakan Tunç: Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Tunç: Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz

Bakan Tunç, NSosyal hesabından adalet yatırımları kapsamında açılışı ve temel atma töreni düzenlenen hizmetlere ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz" diyen Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliği ve sunumunun kalitesinin artırılması için fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirtti.

Adliye, mahkeme ve adli tıp grup başkanlıklarının, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerdeki vatandaşların adalete açılan kapısı olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Bakan Tunç'un paylaştığı videoda, Eylül 2023'ten bu yana Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen açılışlar ve temel atmalar yer alıyor.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda 31'i inşaat halinde 68 adliye, 3'ü inşaat halinde 7 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi bulunuyor.

