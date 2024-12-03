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Gündem
AA 03.12.2024 13:39

Bakan Tekin: Özel eğitim gereksinimi duyan evlatlarımıza her türlü desteği sürdürüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Tekin: Özel eğitim gereksinimi duyan evlatlarımıza her türlü desteği sürdürüyoruz

Eğitimin temel amaçlarından birinin "Her bireyin nitelikli bir eğitime erişimini sağlayarak onları mücehhez bir şekilde atiye hazırlamak" olduğunu aktaran Tekin, bakanlık olarak insanı yaşamın her alanının merkezine konumlandıran medeniyet anlayışının mesuliyetiyle eğitim politikalarını geliştirdiklerini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Her bir evladımıza yeterli derecede imkan tanındığında hayata katacakları ve ülkemizin geleceğine sunacakları katkı ve değerlerin öneminin idrakindeyiz. Yarınlarımız olan evlatlarımızı geleceğe hazırlayan eğitim ailemiz, engelli vatandaşlarımıza ve özel eğitim gereksinimi duyan evlatlarımıza her türlü desteği sağlama gayreti içinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumumuzda gerekli hassasiyetin gelişmesine vesile olmasını diliyorum".

ETİKETLER
Dünya Engelliler Günü Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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