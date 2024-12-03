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Gündem
TRT Haber 03.12.2024 13:07

TRT Haber, Tel Rıfat'ta terör tünellerini görüntüledi

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Tel Rıfat'ta evlerin altına kazılan onlarca terör tünelini TRT Haber ekipleri görüntülendi.

TRT Haber, Tel Rıfat'ta terör tünellerini görüntüledi

Suriyeli muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamı ele geçirildi.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen terör tünellerinin tespit edilebilen kısmı en az 30 kilometre. Tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği ise 2-2,2 metreyi buluyor.

TRT Haber, terör tünellerini görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin işgalinden kurtarılan Tel Rıfat'ta, kaçan teröristlerin evlerin altına örümcek ağı gibi kazdığı tünelleri ilk kez TRT Haber ekibi görüntüledi.

 

Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmalarını başlatmıştı.

Terör örgütü, işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinde kazdığı tünel ağlarını gizlemek, cephe hatlarına silah taşımak ve muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri hedef almak için kullanıyordu.

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PKK/YPG Suriye Terör Örgütü TRT
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