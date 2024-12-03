TRT Haber, Tel Rıfat'ta terör tünellerini görüntüledi

Suriyeli muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamı ele geçirildi.
Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen terör tünellerinin tespit edilebilen kısmı en az 30 kilometre. Tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği ise 2-2,2 metreyi buluyor.
PKK/YPG'li teröristlerin işgalinden kurtarılan Tel Rıfat'ta, kaçan teröristlerin evlerin altına örümcek ağı gibi kazdığı tünelleri ilk kez TRT Haber ekibi görüntüledi.
Suriye’de evlerin altına terör tüneli kazdılar…— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2024
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat’taki tünellerini ilk kez TRT Haber görüntüledi. pic.twitter.com/ayRQNspnLi
Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmalarını başlatmıştı.
Terör örgütü, işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinde kazdığı tünel ağlarını gizlemek, cephe hatlarına silah taşımak ve muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri hedef almak için kullanıyordu.