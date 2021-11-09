Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan şehit polis için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin" dedi.
Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu Şehit olan Polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatımız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 8, 2021
Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Şehit
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