Bakan Koca'dan 40 bin atama açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 bin sağlıkçı atamasını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 40 bin sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama yaptı.
"40 bin arkadaşımız halkımızın hizmetinde olacak"
Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.
Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum. pic.twitter.com/bceqCsTHrR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2021
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