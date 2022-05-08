Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Celal Bayar'ın mezarına ziyaret
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliğince restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.
Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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