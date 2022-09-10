Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmaları salı akşamı tamamlanmış olacak
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını açıkladı. Soylu, "Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenin güvenlik soruşturmaları konusunda açıklama yaptı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" sözlerine yer verdi.
Yeni atanan Öğretmenlerimizin— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 10, 2022
Güvenlik Soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz.
Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16345 Öğretmenimizden 7000'inin Güvenlik Soruşturması tamamlanıp gönderildi.
Geri kalanı Salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Öğretmen Ataması Süleyman Soylu
Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan unsurları, Bozcaada açıklarındaki Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz