Açıklamayı Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı.

Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri), bugün saat 13.27’de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyreden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını ihbar etti.

Bölgeye intikal eden 2 sahil güvenlik botunun Yunan unsurlarca tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etti.

“Yunanistan ateşle oynuyor ve onu destekleyenlerin en kötü senaryo gerçekleştiği takdirde yalnız bırakacağını görmesi lazım.”



Yunan unsurlarının uluslararası sularda seyreden Ro-Ro gemisine taciz ateşi açmasını Nişantaşı Üni. Öğr. Gör. Coşkun Başbuğ @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/zn7AkLWkvj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2022

Uluslararası hukuk kurallarının hiçe sayıldığı olay sırasında, gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Halihazırda gemiye 2 sahil güvenlik botu tarafından refakat ediliyor. Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.