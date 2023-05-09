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Gündem
TRT Haber 09.05.2023 22:22

Bakan Soylu TRT Haber'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçim çalışmaları

Bizim bir üstünlüğümüz var. Pazar günü tamamen bunu netleştirdi. 

Uyuşturucu operasyonları

Yılda ortalama 260 bin operasyon yapıyoruz. Birçok yöntem kullanıyoruz. İçeride elemanlarımız var. Gizli soruşturmacılarla operasyon yapıyoruz. MASAK ile yaptığımız operasyonda özellikle bin küsür kişiyi aşan uyuşturucu operasyonunu Ankara'da gerçekleştirdik. Birçok yöntemi sahada kullanıyoruz.

Yüzde 9,5 uyuşturucu kullanımında azalma var. Bu saha baskısının sonuç verdiğini gösteriyor. Operasyonlarımızda uyuşturucunun rotası değişti. Üç yıl üst üste yirmi ikişer ton uyuşturucu yakaladık. Tarihimizin en önemli narkotik mücadelesini sürdürüyoruz.

Türkiye'de uyuşturucuda milyonda 4,1 kişi ölüyor. 2 milyon anneye ulaştık. Her uyuşturucudan yakalanana anket yaptırıyoruz. Annesinin üzerinden çocuğu kontrol etmeye yönelik bir eğitim bir programı yaptık. 

Ben 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Biz uyuşturucuda kökünü kurutmaya karar verdik. Yüzde 76'sı doğuda yakalanıyor. Ancak geri kalanı batıda yakalanıyor. Bizim raporlarımızın hepsinde bunlar yazar. 124 bin 500 metruk bina tespit ettik. Büyük bir kısmını yıktık. Attığımız her adımın karşılığını alıyoruz. Bugünkü operasyonumuz 8-10 aylık bir operasyondu. 

Ayrıntılar geliyor...

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